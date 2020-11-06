Виниловая пластинка Isley Brothers, Groove With You…Live! (Remastered) (0888751329416)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751329416
|Исполнитель
|Isley Brothers
|Альбом (сингл)
|GROOVE WITH YOU…LIVE!
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|11.12.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|That Lady
|A2
|Here We Go Again
|A3
|Don't Say Goodnight (It's Time For Love)
|B1
|Medley: Hello It's Me / Footsteps In The Dark / For The Love Of You
|B2
|Take Me To The Next Phase
|C1
|Fight The Power
|C2
|Groove With You
|C3
|Summer Breeze
|D1
|Say You Will
|D2
|Voyage To Atlantis
|D3
|It's A Disco Night (Rock Don't Stop)
|D4
|Livin' In The Life / Go For Your Guns
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