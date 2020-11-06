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Виниловая пластинка Isley Brothers, Groove With You…Live! (Remastered) (0888751329416)

Артикул: 98985
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Виниловая Пластинка Isley Brothers Groove With You…Live!
3 130 руб. 
4 120 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 98985
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751329416
ИсполнительIsley Brothers
Альбом (сингл)GROOVE WITH YOU…LIVE!
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза11.12.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1That Lady
A2Here We Go Again
A3Don't Say Goodnight (It's Time For Love)
B1Medley: Hello It's Me / Footsteps In The Dark / For The Love Of You
B2Take Me To The Next Phase
C1Fight The Power
C2Groove With You
C3Summer Breeze
D1Say You Will
D2Voyage To Atlantis
D3It's A Disco Night (Rock Don't Stop)
D4Livin' In The Life / Go For Your Guns


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Isley Brothers, Groove With You…Live! (Remastered) (0888751329416) – стоимость товара 3130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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