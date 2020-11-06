Виниловая пластинка Iron Maiden, Somewhere Back In Time: The Best Of: 1980-1989 (5099921470714)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099921470714
|Исполнитель
|Iron Maiden
|Альбом (сингл)
|SOMEWHERE BACK IN TIME: THE BEST OF: 1980-1989
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Возрастное ограничение
|18+
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|09.05.2008
|A1
|Churchill's Speech
|0:49
|A2
|Aces High (Live)
|4:36
|A3
|2 Minutes To Midnight
|6:00
|A4
|The Trooper
|4:11
|B1
|Wasted Years
|5:06
|B2
|Children Of The Damned
|4:35
|B3
|The Number Of The Beast
|4:53
|B4
|Run To The Hills
|3:53
|C1
|Phantom Of The Opera (Live)
|7:21
|C2
|The Evil That Men Do
|4:34
|C3
|Wrathchild (Live)
|3:07
|C4
|Can I Play With Madness
|3:31
|D1
|Powerslave
|6:47
|D2
|Hallowed Be Thy Name
|7:12
|D3
|Iron Maiden (Live)
|4:20
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