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Виниловая пластинка Iron Maiden, Seventh Son Of A Seventh Son (0825646248490)

(1)
Артикул: 98979
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Виниловая пластинка Iron Maiden, Seventh Son Of A Seventh Son
1 430 руб. 
1 930 руб. 
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Артикул: 98979
В наличии
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Коллекция IRON MAIDEN
filter_noneТовар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646248490
ИсполнительIron Maiden
Альбом (сингл)SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Возрастное ограничение18+
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза21.11.2014

Track List

A1Moonchild
A2Infinite Dreams
A3Can I Play With Madness
A4The Evil That Men Do
B1Seventh Son Of A Seventh Son
B2The Prophecy
B3The Clairvoyant
B4Only The Good Die Young


Теги товара: Iron Maiden.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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20.09.2020
Достоинства:
Отличный винил за небольшие деньги

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Заказ доставили вовремя в надежной упаковке.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Iron Maiden, Seventh Son Of A Seventh Son (0825646248490) - купить по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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