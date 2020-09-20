Виниловая пластинка Iron Maiden, Seventh Son Of A Seventh Son (0825646248490)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646248490
|Исполнитель
|Iron Maiden
|Альбом (сингл)
|SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Возрастное ограничение
|18+
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|21.11.2014
|A1
|Moonchild
|A2
|Infinite Dreams
|A3
|Can I Play With Madness
|A4
|The Evil That Men Do
|B1
|Seventh Son Of A Seventh Son
|B2
|The Prophecy
|B3
|The Clairvoyant
|B4
|Only The Good Die Young
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20.09.2020
Отличный винил за небольшие деньги
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Заказ доставили вовремя в надежной упаковке.