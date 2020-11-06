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Виниловая пластинка Iam, L’Ecole Du Micro D’Argent (0825646080144)

Артикул: 98958
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Виниловая Пластинка Iam L’Ecole Du Micro D’Argent
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98958
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646080144
ИсполнительIam
Альбом (сингл)L’ECOLE DU MICRO D’ARGENT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза29.01.2016

Track List

A1L'Ecole Du Micro D'Argent3:52
A2Dangereux3:46
B1Nes Sous La Meme Etoile3:49
B2La Saga4:01
B3Petit Frere4:44
C1L'Empire Du Cote Obscur4:21
C2Chez Le Mac4:41
C3Quand Tu Allais, On Revenait4:47
D1Un Bon Son Brut Pour Les Truands3:49
D2Bouger La Tete4:43
E1Un Cri Court Dans La Nuit3:52
E2L'Enfer4:51
E3Elle Donne Son Corps Avant Son Nom4:12
F1Demain, C'Est Loin8:59
F2Regarde3:56


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Iam, L’Ecole Du Micro D’Argent (0825646080144) - по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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