Виниловая пластинка Iam, L’Ecole Du Micro D’Argent (0825646080144)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646080144
|Исполнитель
|Iam
|Альбом (сингл)
|L’ECOLE DU MICRO D’ARGENT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|29.01.2016
|A1
|L'Ecole Du Micro D'Argent
|3:52
|A2
|Dangereux
|3:46
|B1
|Nes Sous La Meme Etoile
|3:49
|B2
|La Saga
|4:01
|B3
|Petit Frere
|4:44
|C1
|L'Empire Du Cote Obscur
|4:21
|C2
|Chez Le Mac
|4:41
|C3
|Quand Tu Allais, On Revenait
|4:47
|D1
|Un Bon Son Brut Pour Les Truands
|3:49
|D2
|Bouger La Tete
|4:43
|E1
|Un Cri Court Dans La Nuit
|3:52
|E2
|L'Enfer
|4:51
|E3
|Elle Donne Son Corps Avant Son Nom
|4:12
|F1
|Demain, C'Est Loin
|8:59
|F2
|Regarde
|3:56
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв