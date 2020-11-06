Виниловая пластинка Headspace, All That You Fear Is Gone (2LP, CD) (0888751881419)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751881419
|Исполнитель
|Headspace
|Альбом (сингл)
|ALL THAT YOU FEAR IS GONE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|26.02.2016
|A1
|Road To Supremacy
|4:56
|A2
|Your Life Will Change
|6:41
|A3
|Polluted Alcohol
|6:09
|B1
|Kill You With Kindness
|8:16
|B2
|The Element
|1:50
|B3
|The Science Within Us
|13:14
|C1
|Semaphore
|5:39
|C2
|The Death Bell
|1:49
|C3
|The Day You Return
|3:24
|C4
|All That You Fear Is Gone
|4:53
|D1
|Borders And Days
|5:23
|D2
|Secular Soul
|10:34
|CD01
|Road To Supremacy
|4:56
|CD02
|Your Life Will Change
|6:41
|CD03
|Polluted Alcohol
|6:09
|CD04
|Kill You With Kindness
|8:16
|CD05
|The Element
|1:50
|CD06
|The Science Within Us
|13:14
|CD07
|Semaphore
|5:39
|CD08
|The Death Bell
|1:49
|CD09
|The Day You Return
|3:24
|CD10
|All That You Fear Is Gone
|4:53
|CD11
|Borders And Days
|5:22
|CD12
|Secular Soul
|10:34
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