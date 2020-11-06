Виниловая пластинка Harris, Emmylou / Crowell, Rodney, The Traveling Kind (LP, CD) (0075597951974)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|75597951974
|Исполнитель
|HARRIS, EMMYLOU / CROWELL, RODNEY
|Альбом (сингл)
|THE TRAVELING KIND
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|17.07.2015
|A1
|The Traveling Kind
|3:40
|A2
|No Memories Hanging Round
|3:41
|A3
|Bring It On Home To Memphis
|3:37
|A4
|You Can't Say We Didn't Try
|3:26
|A5
|The Weight Of The World
|4:34
|A6
|Higher Mountains
|4:11
|B1
|I Just Wanted To See You So Bad
|3:02
|B2
|Just Pleasing You
|4:21
|B3
|If You Lived Here You'd Be Home Now
|2:59
|B4
|Her Hair Was Red
|2:42
|B5
|Le Danse De La Joie
|4:22
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