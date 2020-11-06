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Виниловая пластинка Harris, Emmylou / Crowell, Rodney, The Traveling Kind (LP, CD) (0075597951974)

Артикул: 98931
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Виниловая Пластинка Harris, Emmylou / Crowell, Rodney The Traveling Kind
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 98931
В наличии
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode75597951974
ИсполнительHARRIS, EMMYLOU / CROWELL, RODNEY
Альбом (сингл)THE TRAVELING KIND
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
ЛэйблWarner Music
Дата релиза17.07.2015

Track List

A1The Traveling Kind3:40
A2No Memories Hanging Round3:41
A3Bring It On Home To Memphis3:37
A4You Can't Say We Didn't Try3:26
A5The Weight Of The World4:34
A6Higher Mountains4:11
B1I Just Wanted To See You So Bad3:02
B2Just Pleasing You4:21
B3If You Lived Here You'd Be Home Now2:59
B4Her Hair Was Red2:42
B5Le Danse De La Joie4:22


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Виниловая пластинка Harris, Emmylou / Crowell, Rodney, The Traveling Kind (LP, CD) (0075597951974) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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