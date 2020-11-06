Виниловая пластинка Hallyday, Johnny, Le Coeur D'Un Homme (0825646015689)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646015689
|Исполнитель
|HALLYDAY, JOHNNY
|Альбом (сингл)
|LE COEUR DUN HOMME
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|27.11.2015
|A1
|Monument Valley
|4:01
|A2
|Etre Un Homme
|4:05
|A3
|Always
|3:02
|A4
|Chavirer Les Foules
|4:13
|B1
|Vous Madame
|4:48
|B2
|Je Reviendrai Dans Tes Bras
|4:29
|B3
|Que Restera-t-il ?
|3:53
|C1
|T'Aimer Si Mal
|4:43
|C2
|Ma Vie
|4:17
|C3
|Laquelle De Toi
|3:33
|D1
|Sarbacane
|4:16
|D2
|Ce Que J'Ai Fait De Ma Vie
|5:16
|D3
|I Am The Blues
|4:24
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