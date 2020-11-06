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Виниловая пластинка Hallyday, Johnny, Le Coeur D'Un Homme (0825646015689)

Артикул: 98922
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Виниловая Пластинка Hallyday, Johnny Le Coeur DUn Homme
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98922
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция HALLYDAY, JOHNNY
filter_noneТовар входит в коллекцию HALLYDAY, JOHNNY
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646015689
ИсполнительHALLYDAY, JOHNNY
Альбом (сингл)LE COEUR DUN HOMME
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза27.11.2015

Track List

A1Monument Valley4:01
A2Etre Un Homme4:05
A3Always3:02
A4Chavirer Les Foules4:13
B1Vous Madame4:48
B2Je Reviendrai Dans Tes Bras4:29
B3Que Restera-t-il ?3:53
C1T'Aimer Si Mal4:43
C2Ma Vie4:17
C3Laquelle De Toi3:33
D1Sarbacane4:16
D2Ce Que J'Ai Fait De Ma Vie5:16
D3I Am The Blues4:24


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Hallyday, Johnny, Le Coeur D'Un Homme (0825646015689) - купить по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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