8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Hackett, Steve, Wolflight (2LP, CD) (5052205070710)

Артикул: 98914
Скидка до 750 рублей на пластинки!
  • Виниловая Пластинка Hackett, Steve Wolflight - фото 1
  • Виниловая Пластинка Hackett, Steve Wolflight - фото 2
Виниловая Пластинка Hackett, Steve Wolflight - фото 1
Виниловая Пластинка Hackett, Steve Wolflight - фото 2
3 130 руб. 
4 120 руб. 
Купить
+ 84 КэтКоинов
Артикул: 98914
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция HACKETT, STEVE
filter_noneТовар входит в коллекцию HACKETT, STEVE
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5052205070710
ИсполнительHACKETT, STEVE
Альбом (сингл)WOLFLIGHT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза27.03.2015

Track List

Vinyl

A1Out Of The Body
A2Wolflight
A3Love Song To A Vampire
B1The Wheel's Turning
B2Corycian Fire
B3Earthshine
B4Loving Sea
C1Black Thunder
C2Dust And Dreams
C3Heart Song
D1Pneuma
D2Midnight Sun
D3Caress

CD

1Out Of The Body
2Wolflight
3Love Song To A Vampire
4The Wheel's Turning
5Corycian Fire
6Earthshine
7Loving Sea
8Black Thunder
9Dust And Dreams
10Heart Song
11Pneuma
12Midnight Sun


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Hackett, Steve, Wolflight (2LP, CD) (5052205070710) - данный товар вы можете купить по цене по цене 3130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...