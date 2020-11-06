Виниловая пластинка Hackett, Steve, Wolflight (2LP, CD) (5052205070710)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5052205070710
|Исполнитель
|HACKETT, STEVE
|Альбом (сингл)
|WOLFLIGHT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|27.03.2015
Vinyl
|A1
|Out Of The Body
|A2
|Wolflight
|A3
|Love Song To A Vampire
|B1
|The Wheel's Turning
|B2
|Corycian Fire
|B3
|Earthshine
|B4
|Loving Sea
|C1
|Black Thunder
|C2
|Dust And Dreams
|C3
|Heart Song
|D1
|Pneuma
|D2
|Midnight Sun
|D3
|Caress
CD
|1
|Out Of The Body
|2
|Wolflight
|3
|Love Song To A Vampire
|4
|The Wheel's Turning
|5
|Corycian Fire
|6
|Earthshine
|7
|Loving Sea
|8
|Black Thunder
|9
|Dust And Dreams
|10
|Heart Song
|11
|Pneuma
|12
|Midnight Sun
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