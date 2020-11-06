Виниловая пластинка Grateful Dead, Wake Up To Find Out: Nassau Coliseum, Uniondale Ny 3/29/90 (0081227958312)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227958312
|Исполнитель
|Grateful Dead
|Альбом (сингл)
|WAKE UP TO FIND OUT: NASSAU COLISEUM, UNIONDALE NY 3/29/90
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Box Set
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|18.04.2015
|A1
|Jack Straw
|6:15
|A2
|Bertha
|6:59
|A3
|We Can Run
|6:04
|B1
|Ramble On Rose
|8:08
|B2
|When I Paint My Masterpiece
|6:02
|C1
|Bird Song
|13:05
|C2
|Promised Land
|4:46
|D
|Eyes Of The World
|16:33
|E
|Estimated Prophet
|14:47
|F
|Dark Star
|18:19
|G1
|Drums
|10:22
|G2
|Space
|7:53
|G3
|Dark Star
|2:46
|H1
|The Wheel
|4:23
|H2
|Throwing Stones
|9:25
|H3
|Turn On Your Lovelight
|7:41
|I
|Knockin' On Heaven's Door
|8:24
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