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Виниловая пластинка Goo Goo Dolls, The, A Boy Named Goo (0093624926023)

Артикул: 98886
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Виниловая Пластинка Goo Goo Dolls, The A Boy Named Goo
1 460 руб. 
1 930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98886
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция GOO GOO DOLLS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию GOO GOO DOLLS, THE
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624926023
ИсполнительGOO GOO DOLLS, THE
Альбом (сингл)A BOY NAMED GOO
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза18.12.2015

Track List

A1Long Way Down3:28
A2Burnin' Up2:29
A3Naked3:43
A4Flat Top4:30
A5Impersonality2:41
A6Name4:30
B1Only One3:18
B2Somethin' Bad2:30
B3Ain't That Unusual3:19
B4So Long2:33
B5Eyes Wide Open3:56
B6Disconnected3:00
B7Slave Girl2:17


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Виниловая пластинка Goo Goo Dolls, The, A Boy Named Goo (0093624926023) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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