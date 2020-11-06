Виниловая пластинка Goo Goo Dolls, The, A Boy Named Goo (0093624926023)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624926023
|Исполнитель
|GOO GOO DOLLS, THE
|Альбом (сингл)
|A BOY NAMED GOO
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|18.12.2015
|A1
|Long Way Down
|3:28
|A2
|Burnin' Up
|2:29
|A3
|Naked
|3:43
|A4
|Flat Top
|4:30
|A5
|Impersonality
|2:41
|A6
|Name
|4:30
|B1
|Only One
|3:18
|B2
|Somethin' Bad
|2:30
|B3
|Ain't That Unusual
|3:19
|B4
|So Long
|2:33
|B5
|Eyes Wide Open
|3:56
|B6
|Disconnected
|3:00
|B7
|Slave Girl
|2:17
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