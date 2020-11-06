Виниловая пластинка Goo Goo Dolls, Boxes (0093624921240)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624921240
|Исполнитель
|Goo Goo Dolls
|Альбом (сингл)
|BOXES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|140 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|10.06.2016
|A1
|Over And Over
|A2
|Souls In The Machine
|A3
|Flood
|A4
|The Pin
|A5
|Boxes
|A6
|Free Of Me
|B1
|Reverse
|B2
|Lucky One
|B3
|So Alive
|B4
|Prayer In My Pocket
|B5
|Long Way Home
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