Виниловая пластинка Glynne, Jess, I Cry When I Laugh (0190295968519)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295968519
|Исполнитель
|GLYNNE, JESS
|Альбом (сингл)
|I CRY WHEN I LAUGH
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|03.06.2016
|A1
|Jess Glynne – Strawberry Fields (Intro)
|A2
|Jess Glynne – Gave Me Something
|A3
|Jess Glynne – Hold My Hand
|A4
|Jess Glynne, Clean Bandit – Real Love
|B1
|Jess Glynne – Ain't Got Far To Go
|B2
|Jess Glynne – Take Me Home
|B3
|Jess Glynne – Don't Be So Hard On Yourself
|C1
|Jess Glynne – You Can Find Me
|C2
|Jess Glynne – Why Me
|C3
|Jess Glynne – Love Me
|C4
|Jess Glynne – It Ain't Right
|D1
|Jess Glynne – No Rights No Wrongs
|D2
|Jess Glynne, Emeli Sande – Saddest Vanilla
|D3
|Jess Glynne – Right Here
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