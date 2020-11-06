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Виниловая пластинка Franklin, Aretha, Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics (0888750348814)

Артикул: 98864
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Виниловая Пластинка Franklin, Aretha Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98864
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888750348814
ИсполнительFRANKLIN, ARETHA
Альбом (сингл)ARETHA FRANKLIN SINGS THE GREAT DIVA CLASSICS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music

Track List

A1People
A2Rolling In The Deep (The Aretha Version)
A3Midnight Train To Georgia
A4I Will Survive (The Aretha Version)
A5At Last
B1I'm Every Woman/Respect
B2No One
B3Nothing Compares 2 U
B4Teach Me Tonight
B5You Keep Me Hangin' On


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Виниловая пластинка Franklin, Aretha, Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics (0888750348814) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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