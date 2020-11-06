Виниловая пластинка Franklin, Aretha, Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics (0888750348814)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888750348814
|Исполнитель
|FRANKLIN, ARETHA
|Альбом (сингл)
|ARETHA FRANKLIN SINGS THE GREAT DIVA CLASSICS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|A1
|People
|A2
|Rolling In The Deep (The Aretha Version)
|A3
|Midnight Train To Georgia
|A4
|I Will Survive (The Aretha Version)
|A5
|At Last
|B1
|I'm Every Woman/Respect
|B2
|No One
|B3
|Nothing Compares 2 U
|B4
|Teach Me Tonight
|B5
|You Keep Me Hangin' On
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