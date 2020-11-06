Виниловая пластинка Foo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886979832213
|Исполнитель
|Foo Fighters
|Альбом (сингл)
|THE COLOUR AND THE SHAPE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.05.2015
|A1
|Doll
|1:23
|A2
|Monkey Wrench
|3:51
|A3
|Hey, Johnny Park!
|4:08
|A4
|My Poor Brain
|3:34
|B1
|Wind Up
|2:31
|B2
|Up In Arms
|2:15
|B3
|My Hero
|4:20
|B4
|See You
|2:27
|C1
|Enough Space
|2:36
|C2
|February Stars
|4:49
|C3
|Everlong
|4:10
|D1
|Walking After You
|5:04
|D2
|New Way Home
|5:40
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