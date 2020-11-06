Виниловая пластинка Foo Fighters, Foo Fighters (0886979832114)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886979832114
|Исполнитель
|Foo Fighters
|Альбом (сингл)
|FOO FIGHTERS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.05.2015
|A1
|This Is A Call
|A2
|I'll Stick Around
|A3
|Big Me
|A4
|Alone+Easy Target
|A5
|Good Grief
|A6
|Floaty
|B1
|Weenie Beenie
|B2
|Oh, George
|B3
|For All The Cows
|B4
|X-Static
|B5
|Wattershed
|B6
|Exhausted
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