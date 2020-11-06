8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Firespawn, Shadow Realms (LP, CD) (5051099858718)

Артикул: 98835
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Firespawn Shadow Realms
2 510 руб. 
3 300 руб. 
Купить
+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98835
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция FIRESPAWN
filter_noneТовар входит в коллекцию FIRESPAWN
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5051099858718
ИсполнительFirespawn
Альбом (сингл)SHADOW REALMS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза27.11.2015

Track List

A1The Emperor
A2Imperial Burning
A3Lucifer Has Spoken
A4Spirit Of The Black Tide
A5Contemplate Death
B1All Hail
B2Ruination
B3Necromance
B4Shadow Realms
B5Ginnunga
B6Infernal Eternal
CD1The Emperor5:08
CD2Imperial Burning5:13
CD3Lucifer Has Spoken4:59
CD4Spirit Of The Black Tide4:56
CD5Contemplate Death1:29
CD6All Hail3:28
CD7Ruination3:11
CD8Necromance4:07
CD9Shadow Realms3:06
CD10Ginnunga4:02
CD11Infernal Eternal2:33


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Firespawn, Shadow Realms (LP, CD) (5051099858718) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...