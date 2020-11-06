Виниловая пластинка Firespawn, Shadow Realms (LP, CD) (5051099858718)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5051099858718
|Исполнитель
|Firespawn
|Альбом (сингл)
|SHADOW REALMS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|27.11.2015
|A1
|The Emperor
|A2
|Imperial Burning
|A3
|Lucifer Has Spoken
|A4
|Spirit Of The Black Tide
|A5
|Contemplate Death
|B1
|All Hail
|B2
|Ruination
|B3
|Necromance
|B4
|Shadow Realms
|B5
|Ginnunga
|B6
|Infernal Eternal
|CD1
|The Emperor
|5:08
|CD2
|Imperial Burning
|5:13
|CD3
|Lucifer Has Spoken
|4:59
|CD4
|Spirit Of The Black Tide
|4:56
|CD5
|Contemplate Death
|1:29
|CD6
|All Hail
|3:28
|CD7
|Ruination
|3:11
|CD8
|Necromance
|4:07
|CD9
|Shadow Realms
|3:06
|CD10
|Ginnunga
|4:02
|CD11
|Infernal Eternal
|2:33
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