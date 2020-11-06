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Виниловая пластинка Fences, Lesser Oceans (0075678672019)

Артикул: 98831
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Виниловая Пластинка Fences Lesser Oceans
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98831
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode75678672019
ИсполнительFences
Альбом (сингл)LESSER OCEANS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза09.03.2015

Track List

1Fences (2) – Songs About Angels3:02
2Fences (2) – The Lake3:23
3Fences (2) – Dogs At The Table3:07
4Fences (2), Macklemore, Ryan Lewis – Arrows3:55
5Fences (2) – Running Off The Gods2:15
6Fences (2) – Sunburns3:49
7Fences (2) – Dusty Beds2:43
8Fences (2) – My Mountain Is Cold4:02
9Fences (2) – Lesser Oceans3:03
10Fences (2) – Temple Dreaming4:20


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Fences, Lesser Oceans (0075678672019) – стоимость товара 1670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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