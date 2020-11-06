Виниловая пластинка Fences, Lesser Oceans (0075678672019)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|75678672019
|Исполнитель
|Fences
|Альбом (сингл)
|LESSER OCEANS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|09.03.2015
|1
|Fences (2) – Songs About Angels
|3:02
|2
|Fences (2) – The Lake
|3:23
|3
|Fences (2) – Dogs At The Table
|3:07
|4
|Fences (2), Macklemore, Ryan Lewis – Arrows
|3:55
|5
|Fences (2) – Running Off The Gods
|2:15
|6
|Fences (2) – Sunburns
|3:49
|7
|Fences (2) – Dusty Beds
|2:43
|8
|Fences (2) – My Mountain Is Cold
|4:02
|9
|Fences (2) – Lesser Oceans
|3:03
|10
|Fences (2) – Temple Dreaming
|4:20
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