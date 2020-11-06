Виниловая пластинка Fatherson, Open Book (LP, CD) (0888751812116)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751812116
|Исполнитель
|Fatherson
|Альбом (сингл)
|OPEN BOOK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|03.06.2016
|A1
|Just Past The Point Of Breaking
|A2
|Always
|A3
|Lost Little Boys
|A4
|Wondrous Heart
|A5
|Joanna
|A6
|Younger Days
|B1
|Open Book
|B2
|Forest
|B3
|Kids
|B4
|Stop The Car
|B5
|Sleeping Over
|B6
|Chasing Ghosts
|CD-1
|Just Past The Point Of Breaking
|4:03
|CD-2
|Always
|3:12
|CD-3
|Lost Little Boys
|3:21
|CD-4
|Wondrous Heart
|4:11
|CD-5
|Joanna
|3:40
|CD-6
|Younger Days
|3:22
|CD-7
|Open Book
|3:10
|CD-8
|Forest
|3:51
|CD-9
|Kids
|3:25
|CD-10
|Stop The Car
|3:19
|CD-11
|Sleeping Over
|4:14
|CD-12
|Chasing Ghosts
|3:50
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