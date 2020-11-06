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Виниловая пластинка Fatherson, Open Book (LP, CD) (0888751812116)

Артикул: 98830
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Виниловая Пластинка Fatherson Open Book
1 990 руб. 
2 610 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 98830
В наличии
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751812116
ИсполнительFatherson
Альбом (сингл)OPEN BOOK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза03.06.2016

Track List

A1Just Past The Point Of Breaking
A2Always
A3Lost Little Boys
A4Wondrous Heart
A5Joanna
A6Younger Days
B1Open Book
B2Forest
B3Kids
B4Stop The Car
B5Sleeping Over
B6Chasing Ghosts
CD-1Just Past The Point Of Breaking4:03
CD-2Always3:12
CD-3Lost Little Boys3:21
CD-4Wondrous Heart4:11
CD-5Joanna3:40
CD-6Younger Days3:22
CD-7Open Book3:10
CD-8Forest3:51
CD-9Kids3:25
CD-10Stop The Car3:19
CD-11Sleeping Over4:14
CD-12Chasing Ghosts3:50


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Виниловая пластинка Fatherson, Open Book (LP, CD) (0888751812116) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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