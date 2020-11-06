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Виниловая пластинка Fates Warning, Theories Of Flight (2LP, CD) (0889853261512)

Артикул: 98829
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Виниловая Пластинка Fates Warning Theories Of Flight
2 720 руб. 
3 570 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 98829
В наличии
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853261512
ИсполнительFates Warning
Альбом (сингл)THEORIES OF FLIGHT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза01.07.2016

Track List

A1From The Rooftops06:52
A2Seven Stars05:34
A3SOS04:37
B1The Light And Shade Of Things10:15
B2White Flag05:21
B3Like Stars Our Eyes Have Seen05:16
C1The Ghosts Of Home10:32
C2Theories Of Flight04:01
D1Firefly03:15
D2Seven Stars04:26
D3Another Perfect Day03:26
D4Pray Your Gods03:45
D5Adela02:26
D6Rain04:03
CD-1From The Rooftops06:52
CD-2Seven Stars05:34
CD-3SOS04:34
CD-4The Light and Shade Of Things10:15
CD-5White Flags05:21
CD-6Like Stars Our Eyes Have Seen05:14
CD-7The Ghosts Of Home10:32
CD-8Theories Of Flight04:01


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Fates Warning, Theories Of Flight (2LP, CD) (0889853261512) - стоимость товара 2720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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