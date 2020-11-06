Виниловая пластинка Fates Warning, Theories Of Flight (2LP, CD) (0889853261512)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853261512
|Исполнитель
|Fates Warning
|Альбом (сингл)
|THEORIES OF FLIGHT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|01.07.2016
|A1
|From The Rooftops
|06:52
|A2
|Seven Stars
|05:34
|A3
|SOS
|04:37
|B1
|The Light And Shade Of Things
|10:15
|B2
|White Flag
|05:21
|B3
|Like Stars Our Eyes Have Seen
|05:16
|C1
|The Ghosts Of Home
|10:32
|C2
|Theories Of Flight
|04:01
|D1
|Firefly
|03:15
|D2
|Seven Stars
|04:26
|D3
|Another Perfect Day
|03:26
|D4
|Pray Your Gods
|03:45
|D5
|Adela
|02:26
|D6
|Rain
|04:03
|CD-1
|From The Rooftops
|06:52
|CD-2
|Seven Stars
|05:34
|CD-3
|SOS
|04:34
|CD-4
|The Light and Shade Of Things
|10:15
|CD-5
|White Flags
|05:21
|CD-6
|Like Stars Our Eyes Have Seen
|05:14
|CD-7
|The Ghosts Of Home
|10:32
|CD-8
|Theories Of Flight
|04:01
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