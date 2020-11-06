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Виниловая пластинка Faithless, 2.0 (0888750715913)

Артикул: 98828
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Виниловая Пластинка Faithless Faithless 2.0
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98828
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция FAITHLESS
filter_noneТовар входит в коллекцию FAITHLESS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888750715913
ИсполнительFaithless
Альбом (сингл)2
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза04.12.2015

Track List

The Remixes

A1Faithless – I Was There
A2Faithless – Muhammad Ali 2.0 (High Contrast Remix)
A3Faithless – Miss U Less, See U More 2.0 (Purple Disco Machine Remix)
B1Faithless, Harry Collier – Bombs 2.0 (Claptone Remix)
B2Faithless – Tarantula 2.0 (Booka Shade Remix)
B3Faithless – Drifting Away 2.0 (Autograf Remix)

The Hits

C1Faithless – Insomnia (Monster Mix)
C2Faithless – God Is A DJ
C3Faithless – We Come 1
D1Faithless – Salva Mea
D2Faithless – Mass Destruction
D3Faithless – Don't Leave


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Faithless, 2.0 (0888750715913) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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