Виниловая пластинка Faithless, 2.0 (0888750715913)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888750715913
|Исполнитель
|Faithless
|Альбом (сингл)
|2
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|04.12.2015
The Remixes
|A1
|Faithless – I Was There
|A2
|Faithless – Muhammad Ali 2.0 (High Contrast Remix)
|A3
|Faithless – Miss U Less, See U More 2.0 (Purple Disco Machine Remix)
|B1
|Faithless, Harry Collier – Bombs 2.0 (Claptone Remix)
|B2
|Faithless – Tarantula 2.0 (Booka Shade Remix)
|B3
|Faithless – Drifting Away 2.0 (Autograf Remix)
The Hits
|C1
|Faithless – Insomnia (Monster Mix)
|C2
|Faithless – God Is A DJ
|C3
|Faithless – We Come 1
|D1
|Faithless – Salva Mea
|D2
|Faithless – Mass Destruction
|D3
|Faithless – Don't Leave
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