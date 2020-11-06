Виниловая пластинка Ewert and The Two Dragons, Circles (0093624930778)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624930778
|Исполнитель
|Ewert And The Two Dragons
|Альбом (сингл)
|CIRCLES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|09.02.2015
|A1
|Million Miles
|3:44
|A2
|Pictures
|4:41
|A3
|Speechless
|4:12
|A4
|Getting Older
|4:03
|A5
|Gold Digger
|3:50
|B1
|Circles
|4:33
|B2
|Could Have Been
|4:13
|B3
|Waiting For The Weather To Change
|4:05
|B4
|Stranger
|4:41
|B5
|Warhorses
|3:53
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв