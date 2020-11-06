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Виниловая пластинка Ewert and The Two Dragons, Circles (0093624930778)

Артикул: 98823
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Виниловая Пластинка Ewert And The Two Dragons Circles
1 150 руб. 
1 510 руб. 
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Артикул: 98823
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624930778
ИсполнительEwert And The Two Dragons
Альбом (сингл)CIRCLES
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза09.02.2015

Track List

A1Million Miles3:44
A2Pictures4:41
A3Speechless4:12
A4Getting Older4:03
A5Gold Digger3:50
B1Circles4:33
B2Could Have Been4:13
B3Waiting For The Weather To Change4:05
B4Stranger4:41
B5Warhorses3:53


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Ewert and The Two Dragons, Circles (0093624930778) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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