8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Everly Brothers, The, Roots (0081227960254)

Артикул: 98822
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Everly Brothers, The Roots
2 090 руб. 
2 750 руб. 
Купить
+ 57 КэтКоинов
Артикул: 98822
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227960254
ИсполнительEVERLY BROTHERS, THE
Альбом (сингл)ROOTS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music

Track List

A1The Everly Family (1952)1:09
A2Mama Tried2:11
A3Less Of Me3:01
A4T For Texas3:25
A5I Wonder If I Care As Much3:02
A6Ventura Boulevard2:45
A7Shady Grove2:28
B1Illinois2:05
B2Living Too Close To The Ground2:15
B3You Done Me Wrong2:23
B4Turn Around2:45
B5Sing Me Back Home4:35
Montage:(2:45)
B6aThe Everly Family (1952)
B6bShady Grove
B6cKentucky


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Everly Brothers, The, Roots (0081227960254) - стоимость товара 2090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...