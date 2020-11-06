Виниловая пластинка Everly Brothers, The, Roots (0081227960254)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227960254
|Исполнитель
|EVERLY BROTHERS, THE
|Альбом (сингл)
|ROOTS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|A1
|The Everly Family (1952)
|1:09
|A2
|Mama Tried
|2:11
|A3
|Less Of Me
|3:01
|A4
|T For Texas
|3:25
|A5
|I Wonder If I Care As Much
|3:02
|A6
|Ventura Boulevard
|2:45
|A7
|Shady Grove
|2:28
|B1
|Illinois
|2:05
|B2
|Living Too Close To The Ground
|2:15
|B3
|You Done Me Wrong
|2:23
|B4
|Turn Around
|2:45
|B5
|Sing Me Back Home
|4:35
|Montage:
|(2:45)
|B6a
|The Everly Family (1952)
|B6b
|Shady Grove
|B6c
|Kentucky
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