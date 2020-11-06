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Виниловая пластинка Jeff Lynne'S Elo, Alone In The Universe (0888751451216)

Артикул: 98818
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1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98818
В наличии
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Коллекция JEFF LYNNE'S ELO
filter_noneТовар входит в коллекцию JEFF LYNNE'S ELO
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751451216
ИсполнительJeff LynneS Elo
Альбом (сингл)ALONE IN THE UNIVERSE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза13.11.2015

Track List

A1When I Was A Boy
A2Love And Rain
A3Dirty To The Bone
A4When The Night Comes
A5The Sun Will Shine On You
B1Ain't It A Drag
B2All My Life
B3I'm Leaving You
B4One Step At A Time
B5Alone In The Universe


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Jeff Lynne'S Elo, Alone In The Universe (0888751451216) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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