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Виниловая пластинка Electric Light Orchestra, Out Of The Blue (0888751752610)

Артикул: 98815
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Виниловая пластинка Electric Light Orchestra, Out Of The Blue
2 510 руб. 
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98815
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Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
filter_noneТовар входит в коллекцию ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751752610
ИсполнительElectric Light Orchestra
Альбом (сингл)OUT OF THE BLUE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза27.05.2016

Track List

A1Turn To Stone
A2It's Over
A3Sweet Talkin' Woman
A4Across The Border
B1Night In The City
B2Starlight
B3Jungle
B4Believe Me Now
B5Steppin' Out
Concerto For A Rainy Day
C1Standin' In The Rain
C2Big Wheels
C3Summer And Lightning
C4Mr. Blue Sky
D1Sweet Is The Night
D2The Whale
D3Birmingham Blues
D4Wild West Hero


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