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Виниловая пластинка Eagles, Their Greatest Hits 1971-1975 (Remastered) (0081227979379)

Артикул: 98804
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Виниловая Пластинка Eagles Their Greatest Hits 1971-1975
1 670 руб. 
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98804
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Коллекция EAGLES
filter_noneТовар входит в коллекцию EAGLES
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227979379
ИсполнительEagles
Альбом (сингл)THEIR GREATEST HITS 1971-1975
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза26.08.2011
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Take It Easy
A2Witchy Woman
A3Lyin' Eyes
A4Already Gone
A5Desperado
B1One Of These Nights
B2Tequila Sunrise
B3Take It To The Limit
B4Peaceful Easy Feeling
B5Best Of My Love


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