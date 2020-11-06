Виниловая пластинка Eagles, Their Greatest Hits 1971-1975 (Remastered) (0081227979379)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227979379
|Исполнитель
|Eagles
|Альбом (сингл)
|THEIR GREATEST HITS 1971-1975
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|26.08.2011
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Take It Easy
|A2
|Witchy Woman
|A3
|Lyin' Eyes
|A4
|Already Gone
|A5
|Desperado
|B1
|One Of These Nights
|B2
|Tequila Sunrise
|B3
|Take It To The Limit
|B4
|Peaceful Easy Feeling
|B5
|Best Of My Love
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