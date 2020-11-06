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Виниловая пластинка Dylan, Bob, The Essential Bob Dylan (0889853095513)

Артикул: 98796
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Виниловая Пластинка Dylan, Bob The Essential Bob Dylan
2 300 руб. 
3 020 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 98796
В наличии
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Коллекция DYLAN, BOB
filter_noneТовар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853095513
ИсполнительDYLAN, BOB
Альбом (сингл)THE ESSENTIAL BOB DYLAN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки140 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.07.2016

Track List

A1Blowin' In The Wind
A2Don't Think Twice, It's All Right
A3The Times They Are A-Changin'
A4It Ain't Me, Babe
A5Maggie's Farm
A6Mr. Tambourine Man
A7Subterranean Homesick Blues
B1Like A Rolling Stone
B2Positively 4th Street
B3Just Like A Woman
B4Rainy Day Women # 12 & 35
B5Lay, Lady, Lay
B6Knockin' On Heaven's Door
C1Forever Young
C2Tangled Up In Blue
C3Gotta Serve Somebody
C4Jokerman
C5Make You Feel My Love
D1Things Have Changed
D2Mississippi
D3When The Deal Goes Down
D4Beyond Here Lies Nothing
D5Long And Wasted Years


Теги товара: Bob Dylan.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Dylan, Bob, The Essential Bob Dylan (0889853095513) - стоимость товара 2300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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