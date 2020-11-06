Виниловая пластинка Dylan, Bob, The Essential Bob Dylan (0889853095513)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853095513
|Исполнитель
|DYLAN, BOB
|Альбом (сингл)
|THE ESSENTIAL BOB DYLAN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|140 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.07.2016
|A1
|Blowin' In The Wind
|A2
|Don't Think Twice, It's All Right
|A3
|The Times They Are A-Changin'
|A4
|It Ain't Me, Babe
|A5
|Maggie's Farm
|A6
|Mr. Tambourine Man
|A7
|Subterranean Homesick Blues
|B1
|Like A Rolling Stone
|B2
|Positively 4th Street
|B3
|Just Like A Woman
|B4
|Rainy Day Women # 12 & 35
|B5
|Lay, Lady, Lay
|B6
|Knockin' On Heaven's Door
|C1
|Forever Young
|C2
|Tangled Up In Blue
|C3
|Gotta Serve Somebody
|C4
|Jokerman
|C5
|Make You Feel My Love
|D1
|Things Have Changed
|D2
|Mississippi
|D3
|When The Deal Goes Down
|D4
|Beyond Here Lies Nothing
|D5
|Long And Wasted Years
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