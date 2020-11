Виниловая пластинка Dylan, Bob, Bringing It All Back Home (0888751462311)

A1 Subterranean Homesick Blues 2:17

A2 She Belongs To Me 2:48

A3 Maggie's Farm 3:51

A4 Love Minus Zero / No Limit 2:47

A5 Outlaw Blues 3:00

A6 On The Road Again 2:30

A7 Bob Dylan's 115th Dream 6:29

B1 Mr. Tambourine Man 5:25

B2 Gates Of Eden 5:42

B3 It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) 7:30