Виниловая пластинка Dr. John, In The Right Place (0603497911110)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|603497911110
|Исполнитель
|Dr. John
|Альбом (сингл)
|IN THE RIGHT PLACE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|16.02.2015
|A1
|Right Place Wrong Time
|2:50
|A2
|Same Old Same Old
|2:39
|A3
|Just The Same
|2:49
|A4
|Qualified
|4:46
|A5
|Traveling Mood
|3:03
|A6
|Peace Brother Peace
|2:47
|B1
|Life
|2:29
|B2
|Such A Night
|2:55
|B3
|Shoo Fly Marches On
|3:15
|B4
|I Been Hoodood
|3:12
|B5
|Cold Cold Cold
|2:37
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