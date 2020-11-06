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Виниловая пластинка Doors, The, Live At The Bowl '68 (0081227971199)

Артикул: 98759
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2 090 руб. 
2 750 руб. 
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Артикул: 98759
В наличии
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227971199
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)LIVE AT THE BOWL 68
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза26.10.2012

Track List

A1Show Start/Intro
A2When The Music's Over
A3Alabama Song (Whisky Bar)
A4Back Door Man
A5Five To One
A6Back Door Man (Reprise)
B1The Wasp
B2Hello, I Love You
B3Moonlight Drive
B4Horse Latitudes
B5A Little Game
B6The Hill Dwellers
B7Spanish Caravan
C1Hey, What Would You Guys Like To Hear?
C2Wake Up!
C3Light My Fire
C4Light My Fire (Segue)
C5The Unknown Soldier
D1The End (Segue)
D2The End


Теги товара: The Doors.


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Виниловая пластинка Doors, The, Live At The Bowl '68 (0081227971199) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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