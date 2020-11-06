Виниловая пластинка Doors, The, Live At The Bowl '68 (0081227971199)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227971199
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|LIVE AT THE BOWL 68
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|26.10.2012
|A1
|Show Start/Intro
|A2
|When The Music's Over
|A3
|Alabama Song (Whisky Bar)
|A4
|Back Door Man
|A5
|Five To One
|A6
|Back Door Man (Reprise)
|B1
|The Wasp
|B2
|Hello, I Love You
|B3
|Moonlight Drive
|B4
|Horse Latitudes
|B5
|A Little Game
|B6
|The Hill Dwellers
|B7
|Spanish Caravan
|C1
|Hey, What Would You Guys Like To Hear?
|C2
|Wake Up!
|C3
|Light My Fire
|C4
|Light My Fire (Segue)
|C5
|The Unknown Soldier
|D1
|The End (Segue)
|D2
|The End
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