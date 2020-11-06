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Виниловая пластинка Dixie Chicks, Fly (0888751758216)

Артикул: 98748
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Виниловая Пластинка Dixie Chicks Fly
1 780 руб. 
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98748
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751758216
ИсполнительDixie Chicks
Альбом (сингл)FLY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.04.2016

Track List

A1Ready To Run
A2If I Fall You're Going Down With Me
A3Cowboy Take Me Away
B1Cold Day In July
B2Goodbye Earl
B3Hello Mr. Heartache
C1Don't Waste Your Heart
C2Sin Wagon
C3Without You
C4Some Days You Gotta Dance
D1Hole In My Head
D2Heartbreak Town
D3Let Him Fly


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