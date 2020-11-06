Виниловая пластинка Disturbed, Ten Thousand Fists (0093624925347)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624925347
|Исполнитель
|Disturbed
|Альбом (сингл)
|TEN THOUSAND FISTS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|11.12.2015
|A1
|Ten Thousand Fists
|3:32
|A2
|Just Stop
|3:43
|A3
|Guarded
|3:20
|A4
|Deify
|4:17
|B1
|Stricken
|4:05
|B2
|I'm Alive
|4:41
|B3
|Sons Of Plunder
|3:47
|C1
|Overburdened
|5:57
|C2
|Decadence
|3:24
|C3
|Forgiven
|4:12
|D1
|Land Of Confusion
|4:49
|D2
|Sacred Lie
|3:05
|D3
|Pain Redefined
|4:17
|D4
|Avarice
|2:56
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв