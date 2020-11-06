Виниловая пластинка Despised Icon, Day Of Mourning (Re-Issue 2016) (LP, CD) (0889853323616)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853323616
|Исполнитель
|Despised Icon
|Альбом (сингл)
|DAY OF MOURNING (RE-ISSUE 2016)
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.07.2016
|LP-A1
|Les Temps Changent
|LP-A2
|Day Of Mourning
|LP-A3
|Mvp
|LP-A4
|All For Nothing
|LP-A5
|Eulogy
|LP-B1
|Made Of Glass
|LP-B2
|Black Lungs
|LP-B3
|Diva Of Disgust
|LP-B4
|Entre Le Bien Et Le Mal
|LP-B5
|Sleepless
|CD-1
|Les Temps Changent
|3:28
|CD-2
|Day Of Mourning
|3:02
|CD-3
|Mvp
|3:26
|CD-4
|All For Nothing
|3:15
|CD-5
|Eulogy
|3:29
|CD-6
|Made Of Glass
|3:17
|CD-7
|Black Lungs
|3:02
|CD-8
|Diva Of Disgust
|3:26
|CD-9
|Entre Le Bien Et Le Mal
|3:58
|CD-10
|Sleepless
|4:48
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