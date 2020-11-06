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Виниловая пластинка Despised Icon, Day Of Mourning (Re-Issue 2016) (LP, CD) (0889853323616)

Артикул: 98734
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Виниловая Пластинка Despised Icon Day Of Mourning (Re-Issue 2016)
2 090 руб. 
2 750 руб. 
Купить
+ 57 КэтКоинов
Артикул: 98734
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Коллекция DESPISED ICON
filter_noneТовар входит в коллекцию DESPISED ICON
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853323616
ИсполнительDespised Icon
Альбом (сингл)DAY OF MOURNING (RE-ISSUE 2016)
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза29.07.2016

Track List

LP-A1Les Temps Changent
LP-A2Day Of Mourning
LP-A3Mvp
LP-A4All For Nothing
LP-A5Eulogy
LP-B1Made Of Glass
LP-B2Black Lungs
LP-B3Diva Of Disgust
LP-B4Entre Le Bien Et Le Mal
LP-B5Sleepless
CD-1Les Temps Changent3:28
CD-2Day Of Mourning3:02
CD-3Mvp3:26
CD-4All For Nothing3:15
CD-5Eulogy3:29
CD-6Made Of Glass3:17
CD-7Black Lungs3:02
CD-8Diva Of Disgust3:26
CD-9Entre Le Bien Et Le Mal3:58
CD-10Sleepless4:48


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Виниловая пластинка Despised Icon, Day Of Mourning (Re-Issue 2016) (LP, CD) (0889853323616) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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