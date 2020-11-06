Виниловая пластинка Deep Purple, In Concert '72 (2LP) (0190295961855)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295961855
|Исполнитель
|Deep Purple
|Альбом (сингл)
|IN CONCERT 72
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|05.08.2016
|A1
|Introduction
|0:16
|A2
|Highway Star
|7:41
|A3
|Strange Kind Of Woman
|9:32
|B1
|Maybe I'm A Leo
|5:35
|B2
|Smoke On The Water
|7:32
|C1
|Never Before
|5:18
|C2
|Lazy
|9:21
|D1
|Space Truckin'
|22:11
|E
|Encore: Lucille
|7:32
|F
|Maybe I'm A Leo [Soundcheck - Previously Unreleased]
|4:32
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