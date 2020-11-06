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Виниловая пластинка Deep Purple, In Concert '72 (2LP) (0190295961855)

Артикул: 98724
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2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98724
В наличии
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Коллекция DEEP PURPLE
filter_noneТовар входит в коллекцию DEEP PURPLE
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode190295961855
ИсполнительDeep Purple
Альбом (сингл)IN CONCERT 72
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза05.08.2016

Track List

A1Introduction0:16
A2Highway Star7:41
A3Strange Kind Of Woman9:32
B1Maybe I'm A Leo5:35
B2Smoke On The Water7:32
C1Never Before5:18
C2Lazy9:21
D1Space Truckin'22:11
EEncore: Lucille7:32
FMaybe I'm A Leo [Soundcheck - Previously Unreleased]4:32


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Виниловая пластинка Deep Purple, In Concert '72 (2LP) (0190295961855) - стоимость товара 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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