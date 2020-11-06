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Виниловая пластинка Deep Purple, Deep Purple (0825646033959)

Артикул: 98722
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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 880 руб. 
2 470 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 98722
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция DEEP PURPLE
filter_noneТовар входит в коллекцию DEEP PURPLE
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646033959
ИсполнительDeep Purple
Альбом (сингл)DEEP PURPLE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза24.06.2016

Track List

A1Chasing Shadows
A2Blind
A3Lalena
A4aFault Line
A4bThe Painter
B1Why Didn't Rosemary?
B2Bird Has Flown
B3April


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) – стоимость товара 1880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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