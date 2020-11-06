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Виниловая пластинка Davis, Miles, Bitches Brew (0888751119017)

Артикул: 98709
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Виниловая Пластинка Davis, Miles Bitches Brew
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98709
В наличии
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Коллекция DAVIS, MILES
filter_noneТовар входит в коллекцию DAVIS, MILES
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751119017
ИсполнительDAVIS, MILES
Альбом (сингл)BITCHES BREW
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза16.10.2015

Track List

APharaoh's Dance20:03
BBitches Brew27:00
C1Spanish Key17:32
C2John McLaughlin4:22
D1Miles Runs The Voodoo Down14:01
D2Sanctuary10:56


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Виниловая пластинка Davis, Miles, Bitches Brew (0888751119017) - этот товар вы можете купить по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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