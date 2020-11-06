Виниловая пластинка Davis, Miles, Bitches Brew (0888751119017)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751119017
|Исполнитель
|DAVIS, MILES
|Альбом (сингл)
|BITCHES BREW
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|16.10.2015
|A
|Pharaoh's Dance
|20:03
|B
|Bitches Brew
|27:00
|C1
|Spanish Key
|17:32
|C2
|John McLaughlin
|4:22
|D1
|Miles Runs The Voodoo Down
|14:01
|D2
|Sanctuary
|10:56
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