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Виниловая пластинка Cooder, Ry, Election Special (LP, CD) (0075597961447)

Артикул: 98690
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Виниловая Пластинка Cooder, Ry Election Special
3 130 руб. 
4 120 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 98690
В наличии
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Коллекция COODER, RY
filter_noneТовар входит в коллекцию COODER, RY
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode75597961447
ИсполнительCOODER, RY
Альбом (сингл)ELECTION SPECIAL
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
ЛэйблWarner Music
Дата релиза17.08.2012

Track List

LP-A1Mutt Romney Blues3:45
LP-A2Brother Is Gone5:03
LP-A3The Wall Street Part Of Town3:43
LP-A4Guantanamo3:29
LP-A5Cold Cold Feelings5:26
LP-B1Going To Tampa3:58
LP-B2Kool-Aid4:10
LP-B3The 90 And The 95:16
LP-B4Take Your Hands Off It3:48
CD-1Mutt Romney Blues
CD-2Brother Is Gone
CD-3The Wall Street Part Of Town
CD-4Guantanamo
CD-5Cold Cold Feelings
CD-6Going To Tampa
CD-7Kool-Aid
CD-8The 90 And The 9
CD-9Take Your Hands Off It


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Виниловая пластинка Cooder, Ry, Election Special (LP, CD) (0075597961447) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3130 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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