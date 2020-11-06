Виниловая пластинка Cooder, Ry, Election Special (LP, CD) (0075597961447)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|75597961447
|Исполнитель
|COODER, RY
|Альбом (сингл)
|ELECTION SPECIAL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|17.08.2012
|LP-A1
|Mutt Romney Blues
|3:45
|LP-A2
|Brother Is Gone
|5:03
|LP-A3
|The Wall Street Part Of Town
|3:43
|LP-A4
|Guantanamo
|3:29
|LP-A5
|Cold Cold Feelings
|5:26
|LP-B1
|Going To Tampa
|3:58
|LP-B2
|Kool-Aid
|4:10
|LP-B3
|The 90 And The 9
|5:16
|LP-B4
|Take Your Hands Off It
|3:48
|CD-1
|Mutt Romney Blues
|CD-2
|Brother Is Gone
|CD-3
|The Wall Street Part Of Town
|CD-4
|Guantanamo
|CD-5
|Cold Cold Feelings
|CD-6
|Going To Tampa
|CD-7
|Kool-Aid
|CD-8
|The 90 And The 9
|CD-9
|Take Your Hands Off It
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