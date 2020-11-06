Виниловая пластинка Coldplay, A Head Full Of Dreams (0825646982158)

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|Бренд
|Parlophone (Warner Music)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646982158
|Исполнитель
|Coldplay
|Альбом (сингл)
|A HEAD FULL OF DREAMS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|04.12.2015
|A1
|A Head Full Of Dreams
|A2
|Birds
|A3
|Hymn For The Weekend
|B1
|Everglow
|B2
|Adventure Of A Lifetime
|C1
|Fun
|C2
|Kaleidoscope
|C3.1
|Army Of One
|C3.2
|X Marks The Spot
|D1
|Amazing Day
|D2
|Colour Spectrum
|D3
|Up&Up
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