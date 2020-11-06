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Виниловая пластинка Coldplay, A Head Full Of Dreams (0825646982158)

Артикул: 98667
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Виниловая Пластинка Coldplay A Head Full Of Dreams
1 960 руб. 
2 420 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 98667
В наличии
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БрендParlophone (Warner Music)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646982158
ИсполнительColdplay
Альбом (сингл)A HEAD FULL OF DREAMS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза04.12.2015

Track List

A1A Head Full Of Dreams
A2Birds
A3Hymn For The Weekend
B1Everglow
B2Adventure Of A Lifetime
C1Fun
C2Kaleidoscope
C3.1Army Of One
C3.2X Marks The Spot
D1Amazing Day
D2Colour Spectrum
D3Up&Up


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Coldplay, A Head Full Of Dreams (0825646982158) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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