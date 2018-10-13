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Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Popular Problems (LP, CD) (0888750142917)

(2)
Артикул: 98663
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Виниловая Пластинка Cohen, Leonard Popular Problems
2 090 руб. 
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98663
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Коллекция COHEN, LEONARD
filter_noneТовар входит в коллекцию COHEN, LEONARD
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888750142917
ИсполнительCOHEN, LEONARD
Альбом (сингл)POPULAR PROBLEMS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза03.10.2014

Track List

A1Slow3:25
A2Almost Like The Blues3:28
A3Samson In New Orleans4:39
A4A Street3:32
A5Did I Ever Love You4:10
B1My Oh My3:36
B2Nevermind4:39
B3Born In Chains4:55
B4You Got Me Singing3:31


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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13.10.2018
Достоинства:
есть cd диск

Недостатки:
нет целофанного внутреннего пакета

Комментарий:
я долго его ждал этого альбома! послушайте все! влюбитесь в эту музыку!


12.10.2018
Достоинства:
в комплекте есть cd диск

Недостатки:
нет

Комментарий:
этот альбом давно искал. отличный!!

Самовывоз невозможен
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