Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Popular Problems (LP, CD) (0888750142917)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888750142917
|Исполнитель
|COHEN, LEONARD
|Альбом (сингл)
|POPULAR PROBLEMS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|03.10.2014
|A1
|Slow
|3:25
|A2
|Almost Like The Blues
|3:28
|A3
|Samson In New Orleans
|4:39
|A4
|A Street
|3:32
|A5
|Did I Ever Love You
|4:10
|B1
|My Oh My
|3:36
|B2
|Nevermind
|4:39
|B3
|Born In Chains
|4:55
|B4
|You Got Me Singing
|3:31
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
13.10.2018
есть cd диск
Недостатки:
нет целофанного внутреннего пакета
Комментарий:
я долго его ждал этого альбома! послушайте все! влюбитесь в эту музыку!
12.10.2018
в комплекте есть cd диск
Недостатки:
нет
Комментарий:
этот альбом давно искал. отличный!!