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Виниловая пластинка Club Cheval, Discipline (0825646132799)

Артикул: 98660
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Виниловая Пластинка Club Cheval Discipline
1 740 руб. 
2 290 руб. 
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Артикул: 98660
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646132799
ИсполнительCLUB CHEVAL
Альбом (сингл)DISCIPLINE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза01.04.2016

Track List

A1Debut2:06
A2Young Rich And Radical4:25
A3From The Basement To The Roof4:34
A4Sam Tiba Interlude0:32
B1Nothing Can Stop Us Now3:34
B2Bells2:36
B3Myd Interlude1:13
C1Legends (Intro)1:43
C2Legends3:33
C3Canblaster Interlude1:26
C4Other Guy4:17
D1Scream2:53
D2Panteros666 Interlude0:59
D3Discipline4:51
D4Dream On2:02


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Club Cheval, Discipline (0825646132799) - этот товар вы можете купить по цене 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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