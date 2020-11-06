Виниловая пластинка Club Cheval, Discipline (0825646132799)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646132799
|Исполнитель
|CLUB CHEVAL
|Альбом (сингл)
|DISCIPLINE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|01.04.2016
|A1
|Debut
|2:06
|A2
|Young Rich And Radical
|4:25
|A3
|From The Basement To The Roof
|4:34
|A4
|Sam Tiba Interlude
|0:32
|B1
|Nothing Can Stop Us Now
|3:34
|B2
|Bells
|2:36
|B3
|Myd Interlude
|1:13
|C1
|Legends (Intro)
|1:43
|C2
|Legends
|3:33
|C3
|Canblaster Interlude
|1:26
|C4
|Other Guy
|4:17
|D1
|Scream
|2:53
|D2
|Panteros666 Interlude
|0:59
|D3
|Discipline
|4:51
|D4
|Dream On
|2:02
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