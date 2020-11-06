Виниловая пластинка Clapton, Eric, Unplugged (0093624502418)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624502418
|Исполнитель
|CLAPTON, ERIC
|Альбом (сингл)
|UNPLUGGED
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|21.08.1992
|A1
|Signe
|3:13
|A2
|Before You Accuse Me
|3:44
|A3
|Hey Hey
|3:16
|A4
|Tears In Heaven
|4:36
|A5
|Lonely Stranger
|5:27
|A6
|Nobody Knows You When You're Down & Out
|3:49
|A7
|Layla
|4:46
|B1
|Running On Faith
|6:46
|B2
|Walkin' Blues
|3:37
|B3
|Alberta
|3:42
|B4
|San Francisco Bay Blues
|3:23
|B5
|Malted Milk
|3:36
|B6
|Old Love
|7:52
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