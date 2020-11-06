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Виниловая пластинка Clapton, Eric, From The Cradle (Remastered) (0093624573517)

Артикул: 98651
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Виниловая Пластинка Clapton, Eric From The Cradle
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98651
В наличии
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Коллекция CLAPTON, ERIC
filter_noneТовар входит в коллекцию CLAPTON, ERIC
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624573517
ИсполнительCLAPTON, ERIC
Альбом (сингл)FROM THE CRADLE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза16.09.1994
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Blues Before Sunrise2:58
A2Third Degree5:07
A3Reconsider Baby3:20
A4Hoochie Coochie Man3:16
A5Five Long Years4:47
A6I'm Tore Down3:02
A7How Long Blues3:09
A8Goin' Away Baby4:00
B1Blues Leave Me Alone3:36
B2Sinner's Prayer3:20
B3Motherless Child2:57
B4It Hurts Me Too3:17
B5Someday After A While4:27
B6Standin' Round Crying3:39
B7Driftin'3:10
B8Groaning The Blues6:05


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Clapton, Eric, From The Cradle (Remastered) (0093624573517) - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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