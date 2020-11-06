Виниловая пластинка Clapton, Eric, From The Cradle (Remastered) (0093624573517)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624573517
|Исполнитель
|CLAPTON, ERIC
|Альбом (сингл)
|FROM THE CRADLE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|16.09.1994
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Blues Before Sunrise
|2:58
|A2
|Third Degree
|5:07
|A3
|Reconsider Baby
|3:20
|A4
|Hoochie Coochie Man
|3:16
|A5
|Five Long Years
|4:47
|A6
|I'm Tore Down
|3:02
|A7
|How Long Blues
|3:09
|A8
|Goin' Away Baby
|4:00
|B1
|Blues Leave Me Alone
|3:36
|B2
|Sinner's Prayer
|3:20
|B3
|Motherless Child
|2:57
|B4
|It Hurts Me Too
|3:17
|B5
|Someday After A While
|4:27
|B6
|Standin' Round Crying
|3:39
|B7
|Driftin'
|3:10
|B8
|Groaning The Blues
|6:05
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