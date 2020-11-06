Виниловая пластинка Bring Me The Horizon, Sempiternal (0887654450210)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|887654450210
|Исполнитель
|Bring Me The Horizon
|Альбом (сингл)
|SEMPITERNAL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|26.04.2013
|A1
|Can You Feel My Heart
|A2
|The House Of Wolves
|A3
|Empire (Let Them Sing)
|A4
|Sleepwalking
|A5
|Go To Hell, For Heaven's Sake
|A6
|Shadow Moses
|B1
|And The Snakes Start To Sing
|B2
|Seen It All Before
|B3
|Antivist
|B4
|Crooked Young
|B5
|Hospital For Souls
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв