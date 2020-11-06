Виниловая пластинка Bowie, David, David Bowie Aka Space Oddity (Remastered) (0825646287390)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646287390
|Исполнитель
|BOWIE, DAVID
|Альбом (сингл)
|DAVID BOWIE AKA SPACE ODDITY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|26.02.2016
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Space Oddity
|A2
|Unwashed And Somewhat Slightly Dazed
|A3
|Letter To Hermione
|A4
|Cygnet Committee
|B1
|Janine
|B2
|An Occasional Dream
|B3
|The Wild Eyed Boy From Freecloud
|B4
|God Knows I'm Good
|B5
|Memory Of A Free Festival
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