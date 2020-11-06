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Виниловая пластинка Bowie, David, David Bowie Aka Space Oddity (Remastered) (0825646287390)

Артикул: 98596
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Виниловая Пластинка Bowie, David David Bowie Aka Space Oddity
1 780 руб. 
2 340 руб. 
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Артикул: 98596
В наличии
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_noneТовар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646287390
ИсполнительBOWIE, DAVID
Альбом (сингл)DAVID BOWIE AKA SPACE ODDITY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза26.02.2016
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Space Oddity
A2Unwashed And Somewhat Slightly Dazed
A3Letter To Hermione
A4Cygnet Committee
B1Janine
B2An Occasional Dream
B3The Wild Eyed Boy From Freecloud
B4God Knows I'm Good
B5Memory Of A Free Festival


Теги товара: David Bowie.


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Виниловая пластинка Bowie, David, David Bowie Aka Space Oddity (Remastered) (0825646287390) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1780 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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