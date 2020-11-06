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Виниловая пластинка Bowie, David, Blackstar (0888751738713)

Артикул: 98593
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2 290 руб. 
3 020 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 98593
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_noneТовар входит в коллекцию BOWIE, DAVID
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751738713
ИсполнительBOWIE, DAVID
Альбом (сингл)BLACKSTAR
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.01.2016

Track List

A1? (Blackstar)09:57
A2'Tis A Pity She Was A Whore04:52
A3Lazarus06:22
B1Sue (Or In A Season Of Crime)04:40
B2Girl Loves Me04:51
B3Dollar Days04:44
B4I Can't Give Everything Away05:47


Теги товара: David Bowie.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Bowie, David, Blackstar (0888751738713) - по цене 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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