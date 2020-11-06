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Виниловая пластинка Blur, The Magic Whip (0825646141715)

Артикул: 98587
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Виниловая Пластинка Blur The Magic Whip
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98587
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BLUR
filter_noneТовар входит в коллекцию BLUR
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646141715
ИсполнительBlur
Альбом (сингл)THE MAGIC WHIP
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
Постер в комплектеPoster
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза24.04.2015

Track List

A1Lonesome Street4:23
A2New World Towers4:02
A3Go Out4:40
B1Ice Cream Man3:23
B2Thought I Was A Spaceman6:16
B3I Broadcast2:52
C1My Terracotta Heart4:05
C2There Are Too Many Of Us4:26
C3Ghost Ship4:59
D1Pyongyang5:38
D2Ong Ong3:06
D3Mirrorball3:37


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Blur, The Magic Whip (0825646141715) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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