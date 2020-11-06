Виниловая пластинка Blur, The Magic Whip (0825646141715)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646141715
|Исполнитель
|Blur
|Альбом (сингл)
|THE MAGIC WHIP
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Постер в комплекте
|Poster
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|24.04.2015
|A1
|Lonesome Street
|4:23
|A2
|New World Towers
|4:02
|A3
|Go Out
|4:40
|B1
|Ice Cream Man
|3:23
|B2
|Thought I Was A Spaceman
|6:16
|B3
|I Broadcast
|2:52
|C1
|My Terracotta Heart
|4:05
|C2
|There Are Too Many Of Us
|4:26
|C3
|Ghost Ship
|4:59
|D1
|Pyongyang
|5:38
|D2
|Ong Ong
|3:06
|D3
|Mirrorball
|3:37
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