Виниловая пластинка Blur, Blur (5099962483612)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099962483612
|Исполнитель
|Blur
|Альбом (сингл)
|BLUR
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|27.07.2012
|A1
|Beetlebum
|A2
|Song 2
|A3
|Country Sad Ballad Man
|A4
|M.O.R.
|B1
|On Your Own
|B2
|Theme From Retro
|B3
|You're So Great
|B4
|Death Of A Party
|C1
|Chinese Bombs
|C2
|I'm Just A Killer For Your Love
|C3
|Look Inside America
|C4
|Strange News From Another Star
|D1
|Movin' On
|D2
|Essex Dogs
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