Виниловая пластинка Black Peaks, Statues (2LP, CD) (0888751800014)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751800014
|Исполнитель
|BLACK PEAKS
|Альбом (сингл)
|STATUES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.04.2016
|A1
|Glass Built Castles
|A2
|Crooks
|A3
|Say You Will
|B1
|Hang 'Em High
|B2
|Set In Stone
|B3
|Saviour
|C1
|Statues Of Shame
|C2
|Drones
|D1
|White Eyes
|D2
|For Those Who Sleep For A Thousand Years Shall Soon Wake
|D3
|To Take The First Turn
|CD-1
|Glass Built Castles
|CD-2
|Crooks
|CD-3
|Say You Will
|CD-4
|Hang 'Em High
|CD-5
|Set In Stone
|CD-6
|Saviour
|CD-7
|Statues Of Shame
|CD-8
|Drones
|CD-9
|White Eyes
|CD-10
|For Those Who Sleep For A Thousand Years Shall Soon Wake
|CD-11
|To Take The First Turn
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