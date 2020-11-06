8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Black Peaks, Statues (2LP, CD) (0888751800014)

Артикул: 98579
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Black Peaks Statues
2 720 руб. 
3 570 руб. 
Купить
+ 74 КэтКоинов
Артикул: 98579
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751800014
ИсполнительBLACK PEAKS
Альбом (сингл)STATUES
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.04.2016

Track List

A1Glass Built Castles
A2Crooks
A3Say You Will
B1Hang 'Em High
B2Set In Stone
B3Saviour
C1Statues Of Shame
C2Drones
D1White Eyes
D2For Those Who Sleep For A Thousand Years Shall Soon Wake
D3To Take The First Turn
CD-1Glass Built Castles
CD-2Crooks
CD-3Say You Will
CD-4Hang 'Em High
CD-5Set In Stone
CD-6Saviour
CD-7Statues Of Shame
CD-8Drones
CD-9White Eyes
CD-10For Those Who Sleep For A Thousand Years Shall Soon Wake
CD-11To Take The First Turn


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Black Peaks, Statues (2LP, CD) (0888751800014) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...