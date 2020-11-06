Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (LP, CD) (0075597963335)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|75597963335
|Исполнитель
|BLACK KEYS, THE
|Альбом (сингл)
|EL CAMINO
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Постер в комплекте
|Poster
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|02.12.2011
|A1
|Lonely Boy
|3:17
|A2
|Dead And Gone
|3:41
|A3
|Gold On The Ceiling
|3:46
|A4
|Little Black Submarines
|4:13
|A5
|Money Maker
|2:59
|B6
|Run Right Back
|3:16
|B7
|Sister
|3:27
|B8
|Hell Of A Season
|3:45
|B9
|Stop Stop
|3:32
|B10
|Nova Baby
|3:29
|B11
|Mind Eraser
|3:16
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