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Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (LP, CD) (0075597963335)

Артикул: 98577
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Виниловая Пластинка Black Keys, The El Camino Lp+Cd/180 Gram
2 660 руб. 
3 500 руб. 
Купить
+ 72 КэтКоинов
Артикул: 98577
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BLACK KEYS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию BLACK KEYS, THE
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode75597963335
ИсполнительBLACK KEYS, THE
Альбом (сингл)EL CAMINO
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
Постер в комплектеPoster
ЛэйблWarner Music
Дата релиза02.12.2011

Track List

A1Lonely Boy3:17
A2Dead And Gone3:41
A3Gold On The Ceiling3:46
A4Little Black Submarines4:13
A5Money Maker2:59
B6Run Right Back3:16
B7Sister3:27
B8Hell Of A Season3:45
B9Stop Stop3:32
B10Nova Baby3:29
B11Mind Eraser3:16


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (LP, CD) (0075597963335) - стоимость товара 2660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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