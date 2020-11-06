Виниловая пластинка Biffy Clyro, Only Revolutions (0190295985172)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295985172
|Исполнитель
|Biffy Clyro
|Альбом (сингл)
|ONLY REVOLUTIONS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|27.05.2016
|A1
|The Captain
|3:43
|A2
|That Golden Rule
|3:49
|A3
|Bubbles
|5:01
|A4
|God & Satan
|3:09
|A5
|Born On A Horse
|2:49
|A6
|Mountains
|3:21
|B1
|Shock Shock
|3:03
|B2
|Many Of Horror
|4:18
|B3
|Booooom, Blast & Ruin
|3:16
|B4
|Cloud Of Stink
|2:55
|B5
|Know Your Quarry
|3:29
|B6
|Whorses
|3:55
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