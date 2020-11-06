8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Bem, Ewa / Swing Session, Be A Man (Remastered) (0825646488506)

Артикул: 98560
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Bem, Ewa / Swing Session Be A Man
1 460 руб. 
1 930 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98560
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646488506
ИсполнительBEM, EWA / SWING SESSION
Альбом (сингл)BE A MAN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза08.04.2016
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Medley: Them There Eyes, Love Is Here To Stay, Exactly Like You, The Days Of Wine And Roses, Honeysuckle Rose, When The Saints Go Marching In6:20
A2Misty4:25
A3The Man I Love3:50
A4Oh, What A Beautiful Mornin'3:25
A5Grovin' High1:15
B1Badz Mezczyzna / Be A Man2:52
B2Czy Powie Mi Pan Dzien Dobry / Will You Say To Me Good Morning3:25
B3Dzien Dobry Mr Blues / Good Morning Mr Blues5:35
B4Wyznanie Wieczorne / A Night Confession2:50
B5Tylko Dni / There Are Only Days2:45
B6Rob Co Chcesz / Do As You Like2:38


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Bem, Ewa / Swing Session, Be A Man (Remastered) (0825646488506) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...