Виниловая пластинка Bem, Ewa / Swing Session, Be A Man (Remastered) (0825646488506)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646488506
|Исполнитель
|BEM, EWA / SWING SESSION
|Альбом (сингл)
|BE A MAN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|08.04.2016
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Medley: Them There Eyes, Love Is Here To Stay, Exactly Like You, The Days Of Wine And Roses, Honeysuckle Rose, When The Saints Go Marching In
|6:20
|A2
|Misty
|4:25
|A3
|The Man I Love
|3:50
|A4
|Oh, What A Beautiful Mornin'
|3:25
|A5
|Grovin' High
|1:15
|B1
|Badz Mezczyzna / Be A Man
|2:52
|B2
|Czy Powie Mi Pan Dzien Dobry / Will You Say To Me Good Morning
|3:25
|B3
|Dzien Dobry Mr Blues / Good Morning Mr Blues
|5:35
|B4
|Wyznanie Wieczorne / A Night Confession
|2:50
|B5
|Tylko Dni / There Are Only Days
|2:45
|B6
|Rob Co Chcesz / Do As You Like
|2:38
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